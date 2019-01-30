Первые «Мерседесы» российской сборки появятся в апреле

Проект возведения Подмосковного завода Mercedes-Benz, базирующегося в Солнечногорском районе, находится на финальной стадии, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно информации, предоставленной господином Воробьевым в ежегодном обращении к жителям, первый Mercedes-Benz, собранный на данном предприятии, сойдет с конвейера уже в апреле этого года.

Напомним, что по планам немецкого автоконцерна завод, расположенный в индустриальном парке «Есипово», будет осуществлять производство седанов E-Class. Спустя некоторое время на предприятии будет налажена сборка кроссоверов Mercedes GLC, GLE и GLS.

Выпуск автомобилей «Мерседес-Бенц» на российском заводе будет проходить по полному циклу, включая процессы сварки и окраски кузовов.