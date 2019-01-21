Парковка возле места работы может стать бесплатной

Рост цен на парковочные места в столице нашей страны вызвал настоящую бурю недовольства, в том числе, и среди депутатов Государственной Думы.

В конце прошлого года вступили в силу поправки относительно цен на парковочные места. Так, за один час автомобилистам нужно было отдавать от 200 до 380 рублей. Отметим, что новые расценки коснулись только самых загруженных московских улиц. Однако, бесплатное время пребывания на парковке было сокращено с 15 до 5 минут. После таких нововведений многим москвичам стало попросту невыгодно работать, так как плата за парковку «съедала» практически всю часовую оплату труда.

На основании этого один из депутатов подготовил письмо для соответствующего департамента, в котором он уточнил, что многие россияне просто не могут справиться с непомерной стоимостью парковки. Одновременно с этим он предложил и выход из этой ситуации. Он полагает, что москвичам просто нужно выдавать абонементы на парковку по месту их официального места работы.

Депутаты также посчитали, что траты за парковку для них слишком высоки, поэтому они поспешили выдвинуть идеи о причислении своих кандидатур к списку льготников. Напомним, что штраф за неоплаченную парковку вырост до 5 тысяч рублей.