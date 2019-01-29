Отзыв владельца Лада Веста (2016): чуть хуже чем Рио

Прочел тут отзывы и комментарии по поводу сравнения Весты, Рио и Октавии. Раз уж пошла такая жара оставлю свои пять копеек.

Являюсь счастливым владельцем седана Лада Веста, который приобрел в 2016 году.

За эти годы проехал на нем больше 100 тысяч км (таксовал). Кроме «тупого» робота в машине почти все устраивает, хотя катался на обновленном Киа Рио, брал у друга для сравнения. В Рио нравится как автомат работает, без пинков, рывков и воя. Салон у Рио выглядит лучше, чем у Весты. Пластик менее скрипучий, особенно в морозы. Багажник Весты должен быть более вместительным по паспортным данным, хотя я особой разницы почти не заметил. По стоимости обслуживания примерно одно и то же. По сравнению с машиной друга разница за ТО была максимум 500-1000 рублей в пользу «Весты».

Сейчас планирую продавать машину, но брать буду скорее всего опять Весту, правда другой кузов SW Cross. За свои деньги у нее попросту нет конкурентов. Она хоть и немного хуже Рио в мелочах, но эти недостатки не тянут на такую большую разницу в цене. Да и нравится она мне внешне больше, чем Рио.

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Автомобиль: Lada Vesta

Год выпуска: 2016

Пробег на момент написания отзыва: 100274 км

Двигатель: 1,6

Мощность двигателя: 106 л.с.

Тип трансмиссии: робот

Кузов: седан

Автор: Владимир