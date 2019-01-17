Отзыв владельца Лада Гранта (2018): О своем выборе не жалею

До этого ездил на Daewoo Nexia. Что можно сказать о «Гранте», по сравнению с «Нексией» едет она пободрее, даже несмотря на свои 87 сил. Был опыт работы в такси на предыдущей Granta и могу сказать, что в новой все-таки постарались ее сделать более удобной, хотя, конечно, найдутся те, кто скажут, что это не так. По крайней мере дизайн передка в новой мне нравится гораздо больше, чем в старой, «а-ля Веста» на минималках.)

Наверно главным плюсом для меня в этой машине является это ее клиренс и подвеска, на которой по сравнению с Nexia по кочкам и буйракам можно в буквальном смысле лететь, не оттормаживаясь, а по глубокой колее днищем еще ни разу не шерканул, что было постоянной проблемой на «нексии».

По трассе все не так радужно, 110 на ней ехать, особенно на резине 185/70 R14, страшновато. Держать руль надо крепко, а быть постоянно в напряжении при долгих поездках утомительно, да и сами сиденья на мой взгляд жестковаты.

Что еще можно сказать по минусам – слегка подвывает коробка, но я уже привык. А так за свои деньги хороший аппарат. В морозы ждал, что сразу пойдут сверчки по салону, но пока вроде бы все тихо. Кстати, шумка после «Нексии» у «Гранты» кажется намного лучше. В общем, о своем выборе не жалею.

Автомобиль: Lada Granta

Год выпуска: 2018

Пробег на момент написания отзыва: 1200 км

Тип кузова: седан

Двигатель: 1,6-литра

Мощность двигателя: 87 лошадиных сил

Трансмиссия: механическая

Расположение руля: слева

Автор: Семен

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