Отзыв владельца Chery Tiggo FL (2014): Зря недооценивают китайцев!

Зря недооценивают китайцев! Машина надёжная, в меру проходимая (клиренс 190 мм). Менял расходники по ТО, из ходовой — стойки стабилизаторов и задние колодки.

Запчасти не проблема, подходят от RAV-4. Масло залил Liqui Molly и нет проблем.

Зимой на автозапуске без проблем. Покупал новую в апреле 2015г. за 700 тысяч рублей с допами (пороги, сигналка, тонировка, антикор днища). За такие деньги корейский или японский кроссовер не возьмешь.

Автомобиль: Chery Tiggo FL

Год выпуска: 2014 (декабрь)

Пробег на момент написания отзыва: 61000 км

Объем двигателя: 1,6-литра

Мощность двигателя: 126 лошадиных сил

Тип трансмиссии: вариатор

Тип топлива: бензин

Привод: передний

Расположение руля: слева

Автор: Алексей

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