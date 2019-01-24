Отзыв владельца Chery Tiggo FL (2014): Зря недооценивают китайцев!

Зря недооценивают китайцев! Машина надёжная, в меру проходимая (клиренс 190 мм). Менял расходники по ТО, из ходовой — стойки стабилизаторов и задние колодки.
Запчасти не проблема, подходят от RAV-4. Масло залил Liqui Molly и нет проблем.
Зимой на автозапуске без проблем. Покупал новую в апреле 2015г. за 700 тысяч рублей с допами (пороги, сигналка, тонировка, антикор днища). За такие деньги корейский или японский кроссовер не возьмешь.
Автомобиль: Chery Tiggo FL
Год выпуска: 2014 (декабрь)
Пробег на момент написания отзыва: 61000 км
Объем двигателя: 1,6-литра
Мощность двигателя: 126 лошадиных сил
Тип трансмиссии: вариатор
Тип топлива: бензин
Привод: передний
Расположение руля: слева
Автор: Алексей