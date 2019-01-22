Особенности Volkswagen Jetta нового поколения

Немецкий автопроизводитель представил общественности растянутую модификацию машины Volkswagen Jetta. Пока что анонс прошёл только для рынка Поднебесной.

Сообщается, что новинка набрала в длине более 5 сантиметров по сравнению с глобальной версией. Была также увеличена колёсная база. А вот дизайн остался практически нетронутым за исключением лишь небольших мелочей, а также новой передней панели в интерьере и кресел с кожаной обивкой.

Что касается технических характеристик, то покупатели смогут выбрать между моторами объёмом в 1.2 и 1.4 литра. Их отдача составляет 110 и 115 лошадиных сил соответственно. Трансмиссия может быть установлена либо на 5 ступеней механического типа, либо на 7 ступеней роботизированного. Что касается мотора объёмом в 1.6 литра, то со сменой поколения он, очевидно, был вычеркнут из линейки доступных.

Отметим, что данный автомобиль в прошлом поколении доступен и в нашей стране, хотя его производство было закрыто ещё в прошлом году. Пока дилеры распродают остатки со складов, спрос на четырёхдверку постепенно падает. В прошлом году было реализовано менее 4 тысяч единиц машин, и отрицательная динамика составила 24 процента.