Особенности обновлённой Hyundai Elantra

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Особенности обновлённой Hyundai Elantra

В интернете были опубликованы первые фотографии в очередной раз обновлённой четырёхдверки, которая в скором времени должна появиться на рынке Поднебесной. Предположительно старт продаж состоится летом этого года.

Глобальная версия обновлённого авто Hyundai Elantra показалась в конце лета прошлого года. Изюминкой нового дизайна стали оригинальные фары треугольной формы, а также обновлённые противотуманки. В этом году авто должно добраться и до отечественного рынка. А вот в Китай модель, судя по всему, поступит в несколько другой модификации. В частности, если верить источнику, новинка будет продаваться без треугольных фар. Более того, изменится и сама «начинка» оптики. Машина практически полностью покрыта камуфляжем, но инсайдеры убеждены, что там установлены новые бампера.

Особенности обновлённой Hyundai Elantra

Что касается салона, то информации по этому поводу нет. Напомним, что у глобальной модификации в интерьере появилась современная приборная доска, новый блок управления климат-контролем, модернизированный руль, а также новые дефлекторы обдува.

Под капотом китайского автомобиля установят полуторалитровый мотор, который будет сочетаться с вариаторной системой. А вот до РФ машина дойдёт с моторами на 1.6 и 2.0 литра, которые имеют отдачу в 128 и 149.6 лошадей.

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