Особенности обновлённой Hyundai Elantra

В интернете были опубликованы первые фотографии в очередной раз обновлённой четырёхдверки, которая в скором времени должна появиться на рынке Поднебесной. Предположительно старт продаж состоится летом этого года.

Глобальная версия обновлённого авто Hyundai Elantra показалась в конце лета прошлого года. Изюминкой нового дизайна стали оригинальные фары треугольной формы, а также обновлённые противотуманки. В этом году авто должно добраться и до отечественного рынка. А вот в Китай модель, судя по всему, поступит в несколько другой модификации. В частности, если верить источнику, новинка будет продаваться без треугольных фар. Более того, изменится и сама «начинка» оптики. Машина практически полностью покрыта камуфляжем, но инсайдеры убеждены, что там установлены новые бампера.

Что касается салона, то информации по этому поводу нет. Напомним, что у глобальной модификации в интерьере появилась современная приборная доска, новый блок управления климат-контролем, модернизированный руль, а также новые дефлекторы обдува.

Под капотом китайского автомобиля установят полуторалитровый мотор, который будет сочетаться с вариаторной системой. А вот до РФ машина дойдёт с моторами на 1.6 и 2.0 литра, которые имеют отдачу в 128 и 149.6 лошадей.