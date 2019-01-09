Особенности нового минивэена Opel Zafira

Немецкий автомобильный производитель представил общественности свой новый минивэн модели Opel Zafira. Сообщается, что в продажу новинка поступит в трёх вариантах.

Эксперты сразу же заметили, что автомобиль стал практически полной копией машин Peugeot и Citroen. Принципиальным отличием от них является лишь видоизменённая решётка радиатора, а также конфигурация фонарей.

В базовой комплектации автомобиль получит двухрядное расположение кресел. В двух других модификациях кресла располагаются в три ряда. В салоне может располагаться максимум 9 посадочных мест.

Что касается силовых агрегатов, то в линейке будут представлены полуторалитровые моторы с отдачей от 102 до 120 лошадиных сил, а также двухлитровые моторы с отдачей от 150 до 177 лошадиных сил. В продажу минивэны поступят с системой полного привода.

Мировая презентация автомобиля от Opel состоится уже через 9 дней в Брюсселе, цены на модель пока держатся в тайне. Аналогичные модели-близнецы сейчас продаются в Европе по цене от 2 миллионов 917 тысяч рублей.