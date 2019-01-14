Особенности нового кабриолета Porsche 911

Новая модель Porsche 911 будет доступна сразу в двух модификациях. Автомобиль оснащён современными системами помощи водителю, а также обладает шикарными техническими характеристиками.

Обе модификации будут оснащены трёхлитровыми моторами, которые способны развивать мощность вплоть до 450 лошадиных сил. Силовая установка функционирует в сочетании с роботизированной коробкой передач на 8 ступеней. Carrera 4S получит систему полного привода. А до первой сотни эта модель сможет разогнаться всего за 3.6 секунды. Максимальная скорость кабриолета составит 306 километров в час, и до такого показателя машина сможет добраться всего за 12 секунд.



Изюминкой новой модели является уменьшение клиренса на 10 миллиметров. За дополнительную плату можно будет установить активную подвеску. Крыша автомобиля изготовлена из мягкого материала. В её основу положены специальные магниевые дуги, которые не деформируются на большой скорости.

Дизайн Carrera S и старшей версии полностью соответствует основным особенностям купе, представленному ранее. Установлен массивный спойлер. Передние двадцатидюймовые колёса хорошо сочетаются с задними, которые оснащаются покрышками на 21 дюйм. Производитель уже начал принимать предварительные заказы на новые модели. Первые поставки должны начаться уже через несколько месяцев. Ценник на кабриолеты стартует от 126 тысяч 100 долларов.