Опубликованы шпионские фото новой Skoda Superb 2020

В Сети появились очередные шпионские фотографии нового лифтбэка компании Skoda под названием Superb. Новинка 2020 модельного года была заснята фотошпионами издания Carscoops на заснеженных дорогах практически без камуфляжа.

Что можно сказать о дизайне новинки? Он будет практически полностью повторять внешность предшественника, но небольшие изменения все-таки намечаются.

Так, лифтбэк обзаведется модернизированным бампером и пересмотренной радиаторной решеткой. Кроме них новый «Суперб» получит иную оптику, а также другой рисунок задних фонарей.

Техническая начинка нового Skoda Superb 2020 пока не разглашается. По слухам, приводить в движение новинку будет гибридная силовая установка, состоящая из 1,4-литрового бензинового мотора и электрического двигателя. Суммарная отдача агрегатов должна составить около 220 лошадиных сил.

Официальный дебют новой «Шкода Суперб 2020» состоится на мартовском автосалоне в Женеве. Продажи автомобиля стартуют сразу после его презентации.