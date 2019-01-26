Опубликованы первые фото «убийцы» Tesla Model S от BMW

Компания BMW готовится к тестам своей новой модели – электромобиля i4. Судя по фотографиям, опубликованным британским изданием Carscoops, дизайн автомобиля будет выполнен в стиле концепта Vision Dynamics.

В экстерьере 4-дверного электромобиля баварского автоиганта, который призван составить конкуренцию Tesla Model S, также прослеживаются черты 4-Series Grand Coupe.

Технические характеристики новинки держатся в секрете. Известно лишь, что новый i4 будет спроектирован на универсальной архитектуре CLAR. Предполагается, что запас хода у BMW i4 превысит 600 километров. С места до первой «сотни» баварский электрокар будет разгоняться всего за 4 секунды.

Сборкой электромобиля займется головной завод BMW в Мюнхене (Германия). В продажу новинка поступит в 2021 году.