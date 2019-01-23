Опубликованы официальные тизеры Suzuki Baleno

В сети появился первый официальный тизер нового Suzuki Baleno. Хотя, многие уже давно имели представление о внешнем виде неанонсированного автомобиля благодаря утечкам информации.

Впервые модель начали выпускать 3 года назад. Обновлённая модификация должна быть представлены в конце месяца, однако эту информацию производитель пока не подтверждал.

Что касается автомобиля, то он получил абсолютно новые бампера, обновлённую радиаторную решётку. По неподтверждённой информации базовая модификация этой машины станет богаче. В частности, покупателю будет доступна система напоминания о необходимости пристегнуться, парктроник, и ещё несколько полезных ассистентов для водителя. А в топовой модификации даже появится круиз-контроль. Под капотом будет расположен либо бензиновый агрегат мощностью в 84 лошадиных сил объёмом в 1.2 литра, либо же дизельный турбированный мотор с объёмом в 1.3 литра с отдачей в 75 лошадиных сил.

Дилеры уже начали принимать заказы на пятидверку в новом образе. Что касается отечественного рынка, то на него производитель так и не решился вывести автомобиль. Но, вместо него уже в скором времени в России появится компактный кроссовер модели Ignis.