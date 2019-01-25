Опубликованы фото нового Hyundai Sonata восьмого поколения

Портал Picra опубликовал шпионские фотографии нового, восьмого по счету поколения южнокорейского премиального седана Hyundai Sonata. Снимками автомобиля поделился пользователь cars_fantastic99

На выложенных в Сети фото запечатлена новая «Соната», которую тестируют на дорогах эмирата Дубай.

Тестовый прототип, как это ему и положено, облачен в камуфляжную пленку, хотя, стоит отметить, она не сильно мешает рассмотреть будущий дизайн новинки.

Так, судя по снимкам, внешний облик новой Sonata восьмой генерации будет выполнен в стиле прошлогоднего концепт-кара Hyundai Le Fil Rouge, а ее задние фонари окажутся схожими по стилистике с последним Santa Fe, соединяясь между собой снизу тонкой светодиодной полосой.

В моторную гамму новинки должны войти новый 2,5-литровый бензиновый GDI на 190 лошадиных сил, а также 2-литровый турбированный T-GDI от i30N (250-275 л.с.) или 2,5-литровый турбомотор на 280 «сил».

Дебют новинки запланирован на апрельский автосалон в Нью-Йорке. В продажу восьмое поколение «Хендэ Соната» поступит в марте этого года.