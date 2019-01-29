Столица Таиланда (Бангкок) является не только одним из самых густонаселенных городов мира, но одним из самых наполненных транспортом.

В Сети опубликовано видео с самой загруженной парковки в мире, которая находится как раз в Бангкоке. Ее популярность, по мнению жителей города, обусловлена бесплатным въездом, поскольку стоимость часа в платных парковках составляет не менее 20 бат (42 рубля по нынешнему курсу).

Владельцы автомобилей вынуждены вешать на бамперы своих машин защитные, противоударные «буферы» из пенопласта, так как вероятность столкновений машин при таком плотном расположении сильно возрастает, а порой водители и вовсе вынуждены выкатывать автомобили вручную, так как это более безопасно. Но на что не пойдешь ради бесплатной парковки.

