Опубликован видеотизер нового Renault Clio 2019

Компания Renault опубликововала первый видеотизер обновленной модели Clio. Автомобиль 2019 модельного года будет представлен уже совсем скоро, 28 января.

Ожидается, что рестайлинговый хэтчбек получит более заостренную переднюю часть, чем предшественник, а также узкие фары. Ручки задних дверей по-прежнему будут спрятаны в стойках.

Новый Renault Clio спроектируют на той же платформе, что и Nissan Micra – CMF-B. В качестве базовой силовой установки выступит 1-литровый турбированный бензиновый двигатель. Кроме него для покупателей предложат 1,3-литровый 4-цилиндровый агрегат с турбиной и 1,5-литровый «дизель».



Спустя некоторое время после дебюта нового Clio в продажу поступит его RS-версия, моторная линейка которой будет иметь большую производительность, чем у стандартной модели.