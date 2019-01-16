Опубликован тизер обновленного BMW 7-Series 2020

Компания BMW, не приехавшая на автомобильную выставку в Детройт (NAIAS-2019), опубликовала тизер обновленной версии своего премиального седана 7-Series 2020 модельного года.

Презентация автомобиля состоится сегодня, 16 января, на специальном мероприятии, организованном баварской маркой.

Судя по ранее опубликованным фотографиям, рестайлинговая «семерка» получит массивный «гриль», схожий по дизайну с решением X7, модернизированную оптику, а также другой капот.

В моторную линейку автомобиля войдут как бензиновые двигатели, так и дизели. В качестве «топового» агрегата задействуют 6,6-литровый V12 с двойным турбонаддувом, отдача которого составит 600 лошадиных сил.

Напомним, что на российском авторынке BMW 7-Series продается с базовым 2-литровым двигателем мощностью 249 лошадиных сил. Стоимость базовой комплектации 4-дверки составляет 4 миллиона 920 тысяч рублей. За самую дорогую модификацию «семерки» просят 10 миллионов 910 тысяч рублей.