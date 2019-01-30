Опубликован тизер нового Toyota Tacoma 2020

Компания Toyota поделилась на своих страницах в соцсетях тизером нового поколения своего пикапа Tacoma 2020. Официальный дебют новинки состоится уже совсем скоро – 7 февраля на автосалоне в Чикаго.

На выложенном в Сети тизере можно увидеть верхнюю половину пикапа, где сильно выделяется новая головная оптика, ставшая заметно уже по сравнению с предшественником. Визуально, линии капота и дизайн верхней части радиаторной решетки остались без изменений.

К сожалению, никаких других подробностей относительно новой «Такомы» пока неизвестно. Однако ждать осталось недолго, так как дебют нового пикапа уже не за горами.