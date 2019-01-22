Опубликован рендер нового внедорожного универсала Audi A6 Allroad

Компания Audi делает все возможное для того, чтобы дать своим покупателям широкий выбор в сегменте кроссоверов, а также тем, кому не нравятся «Q»-модели. Для последних припасен универсал повышенной проходимости A6 Allroad.

На днях в Сети появился первый неофициальный рендер этой новинки, призванной стать конкурентом Mercedes E-Class All-Terrain и Volvo V90 Cross Country. Изображение основано на ранее опубликованных шпионских фото этой модели, тестировавшейся на пошлой неделе в Скандинавии.

Судя по рендеру, новый A6 Allroad будет представлять собой модернизированную версию обычного A6 Avant. Кроме увеличенного клиренса автомобиль получит пластиковый «внедорожный» обвес и более массивные рейлинги на крыше.

Продавать автомобиль будут исключительно с системой полного привода Quattro.

Других подробностей по этой модели пока нет. По предварительной информации, ее дебют состоится уже в марте этого года на автосалоне в Женеве (Geneva Motor Show-2019). Продажи A6 Allroad в Европе стартуют во второй половине текущего года.