Объявлены цены на Kia Ceed SW в России

Российское представительство компании Kia рассекретило ценники на новый универсал третьего поколения. Отметим, что продажи Ceed SW стартуют в последний понедельник этого месяца.

Самым доступным автомобиль нового поколения станет в стандартной классификации, которая предусматривает мотор объёмом в 1.4 литра. Он будет работать с шестидиапазонной коробкой передач механического типа. За такую машину нужно будет отдать 1 миллион 84 тысячи 900 рублей. В этом случае в авто будет установлен кондиционер, подушки безопасности, несколько датчиков безопасности, система аудио с 6 колонками, монохромный дисплей с диагональю в 6 дюймов, органайзер для вещей и шторка для багажника.

Улучшенная версия с атмосферным мотором на 1.6 литра и отдачей в 128 лошадей в максимальной комплектации обойдётся в 1 миллион 154 тысячи 900 рублей. В машину будет установлен подогрев передних кресел и руля, а также систему климат-контроля.

Версия Luxe будет стоить в максимальной комплектации 1 миллион 284 тысяч 900 рублей. В этом случае в салоне будет красоваться шикарный семидюймовый цветной дисплей для управления системой мультимедиа, ходовые огни со светодиодами, камера заднего вида и прочее.

Версия Prestige будет стоить максимум 1 миллион 344 тысяч 900 рублей. Её отличают шестнадцатидюймовые колёса, тогда как топовая модификация Premium+ будет стоить 1 миллион 624 тысяч 900 рублей. Производитель оснастил версию восьмидюймовым тачскрином, сабвуфером, стояночным тормозом и комплексом помощников для водителя.