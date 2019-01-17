Обновлённый Cadillac XT5 получил мотор от младшего ХТ4

В этом году на отечественный рынок поступит обновлённая модификация автомобиля Cadillac XT5. Однако, будет ли он комплектоваться новым мотором, появившемся в линейке – пока неясно.

Фотографии обновлённого кроссовера поступили в базу данных Поднебесной. На них видно, что новинка будет продаваться с двумя разными вариантами решётки радиатора. Линии из светодиодов стали ещё более тонкими, а задние фары получили новую «начинку». Фотографий интерьера паркетника пока в сети нет, но инсайдеры убеждены, что и там обновления будут несущественными.

Главной же изюминкой рестайлинга стало расширение силового ряда. Так, ХТ5 можно будет купить с двухлитровым двигателем, который обладает способностью частичной деактивации цилиндров. Этот же мотор использовался в модели ХТ4 и имел мощность в 241 лошадиную силу. Но в обновлённой модификации «старшего брата» мотор получит отдачу на 7 лошадей меньше. Данных о трансмиссии нет.

В нашей же стране актуальную версию авто можно приобрести с двигателем на 3.6 литра с мощностью в 314 лошадиных сил. Он сочетается с коробкой автомат на 8 ступеней. Сроки официального дебюта кроссовера пока держатся в тайне. Новинка доберётся и до России. Предварительные заказы начнут принимать уже в конце текущего года. цены пока не объявлены.