Обновленный Toyota Mark X возвращается в версии GRMN

На японском авторынке официально стартовал прием предварительных заявок на приобретение самой дорогой модификации обновленной «четырехдверки» Mark X с индексом GRMN.

Данная версия разработана на основе заднеприводного седана в комплектации 350RDS. Визуально отличить модификацию GRMN можно по более агрессивному аэродинамическому обвесу, другой решетке радиатора, черному спойлеру и наличию сдвоенных патрубков выхлопа.

По техническим изменениям особых перемен не произошло, но стоит отметить перенастроенную подвеску и рулевое управление, а также 19-дюймовые кованые колесные диски BBS и разноразмерные покрышки.

Приводит в движение новый Toyota Mark X GRMN 3,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель 2GR-FSE с отдачей в 318 лошадиных сил при 380 Нм. Этим же агрегатом оснащается обычный Mark X 350 RDS, а также «заряженная» версия GR Sport. Пару двигателю составляет механическая трансмиссия и задний привод.

Ценник самой дорогой версии Toyota Mark X GRMN в Японии стартует с отметки в 5 миллионов 130 тысяч йен, что при пересчете на российскую валюту составляет 3 миллиона 180 тысяч рублей по актуальному курсу.

Суммарно будет выпущено 350 экземпляров Mark X в данной версии, которые доберутся до своих покупателей до конца этого года.