Обновленный Skoda Superb 2019 засняли почти без камуфляжа

Компания Skoda вывела на тесты обновленную версию своего седана Superb 2019. Снимки новинки опубликовало американское издание Motor1.

На выложенных в Сеть фотографиях рассмотреть дизайн рестайлингового «Суперб» можно практически без проблем, учитывая, что камуфляжа на прототипе практически нет. Судя по снимкам, новинка получит цельный блок светодиодных фар, другую решетку радиатора и видоизмененные бамперы.

По предварительной информации, приводить в движение новый Superb 2019 будет 2-литровый турбированный двигатель с отдачей в 276 лошадиных сил. Спустя некоторое время в продажу должна поступить также гибридная версия седана.

Официальный дебют новинки запланирован на конец 2019 года.