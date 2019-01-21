Обновленный кроссовер Haval H6 Coupe 2019 добрался до дилеров

Китайская компания Haval начала продажи на местном авторынке обновленной версии своего купеобразного кроссовера H6 Coupe 2019. Первые товарные машины уже добрались до дилеров марки в КНР.

Несмотря на рестайлинг, кроссовер не получил значительных перемен по отношению к дореформенной модели, хотя интерьер автомобиля слегка преобразился. По большей части обновление H6 Coupe затронуло его список опций, который был серьезно расширен.

Приводит в движение кроссовер прежний 1,5-литровый турбированный мотор на 169 лошадиных сил, связку которому составляет 7-диапазонная роботизированная трансмиссия.

В арсенал автомобиля кроме стандартных опций входят: система автоматического предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового видеообзора и система удержания автомобиля в полосе движения.

Стоимость новинки в Китае стартует с отметки в 119 тысяч юаней или 1 миллион 165 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию кроссовера просят 127 тысяч юаней или 1 миллион 244 тысячи рублей.