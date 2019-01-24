Обновленный кроссовер Geely Emgrand X7 вышел в продажу в РФ

Компания Geely открыла официальные продажи на российском автомобильном рынке обновленного кроссовер Emgrand X7, о котором мы уже писали на этой неделе.

Автомобиль получил длину в 4540 мм, ширину в 1834 мм и высоту – 1707 мм. Колесная база равна 2661 мм. Клиренс – 160 мм.

В России новый Emgrand X7 оснастили 1,8-литровым атмосферным двигателем на 131 лошадиную силу. Сочетается с ним безальтернативная 5-ступенчатая механическая трансмиссия.

«Автомат» доступен для этого вседорожника исключительно с более крупным мотором –речь идет о 2-литровом агрегате на 139 «сил».

Суммарно на российском авторынке будет доступно пять комплектаций рестайлингового Emgrand X7. Стоимость базовой версии автомобиля составляет 989 тысяч 900 рублей. За максимальный вариант исполнения просят 1 миллион 279 тысяч 900 рублей.