Обновленная Chevrolet Niva готова к выпуску

Компания «GM-АвтоВАЗ» намерена в скором времени начать продажи обновленной версии своего внедорожника Chevrolet Niva, проект второго поколения которого был заморожен еще в 2015 году.

Согласно информации, оглашенной президентом совместного американско-российского предприятия General Motors и «АвтоВАЗ» Ромуальда Рытвински изданию «Российская газета» в конце декабря 2018 года, в ближайшее время «Шниву» ждет как минимум фейслифтинг.

По последним слухам, речь идет только о небольшой переработке дизайна кузова, а также улучшении шумоизоляции салона.

Сборку обновленной Chevrolet Niva начнут осуществлять уже в этом месяце. Рестайлинговые внедорожники «Шнивы» будут выпускать как минимум до 20 декабря 2021 года, по крайней мере до этого срока действует сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), вступивший в силу 21 декабря 2018 года. В документе указано, что уже в стартовой версии внедорожника появится система ABS, подушка безопасности водителя и система экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС».

Цены на новинку пока не объявлены, но ожидается, что в базовой комплектации с учетом улучшенного оснащения фейслифтовый Chevrolet Niva несколько подорожает по сравнению с нынешней версией.

Напомним, что в настоящее время стоимость автомобиля стартует с отметки в 628 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию просят 775 тысяч 500 рублей.