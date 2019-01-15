Обновленная Chevrolet Niva c ABS готова к выходу в продажу

Совместное предприятие «GM-АвтоВАЗ» назвало дату выхода в продажу обновленной версии внедорожника Chevrolet Niva. Автомобиль поступит в продажу в конце января 2019-го года. Его сборка стартует уже 22 числа этого месяца.

О планах американско-российского СП по выпуску «Шнивы» с расширенным списком оборудования, в который войдут уже в базе: система ABS, подушка безопасности водителя и система экстренного реагирования в случае ДТП «ЭРА-Глонасс», стало известно в начале января.

Судя по всему, с учетом обновления стоимость обновленной «Шевроле Нивы» вырастит по сравнению с текущей.

На сегодняшний день самой доступной комплектацией Chevrolet Niva является модификация L, которую с учетом всех действующих маркетинговых предложений можно приобрести по цене в 574 тысячи рублей.