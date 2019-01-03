Новый Mercedes-Benz GLB представят этим летом

Компания Mercedes-Benz назвала дату официального дебюту нового поколения GLB-Class. Автомобиль появится в продаже в конце этого года, а презентация машины состоится этим летом.

На днях в Германии на общественных дорогах был замечен тестовый прототип данной модели, кузов которого облачен в камуфляжную пленку. Снимки распространило американское издание Motor1. Судя по очертаниям машины, новинка получит более угловатый дизайн, чем у предшественника.

В качестве платформы для новой генерации GLB-Class выступит архитектура MFA2, созданная для более компактных моделей, например новых A-Class и CLA.

Подтвержденной информации о том, какой линейкой двигателей будет комплектоваться новинка, пока нет.

Текущее поколение этой модели оснащается 2-литровым 4-цилиндровым турбированным агрегатом на 188 лошадиных сил. В Европе также доступен 1,4-литровый 4-цилиндровый турбомотор и 1,5-литровый турбодизель.