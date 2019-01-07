Новый кроссовер Skoda Kamiq стал бестселлером в КНР

Новый компактный кроссовер Skoda под названием Kamiq стал бестселлером на китайском авторынке. В продажу в «Поднебесной» автомобиль поступил еще летом 2018 года, однако уже сразу после старта реализации смог опередить другие SUV чешской марки, такие как Karoq и Kodiaq.

Так, за период с июня по декабрь объем продаж «Шкода Камиг» в КНР составил более 33 тысяч экземпляров.

Напомним, что кроссовер Skoda Kamiq продают в Китае с 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем на 110 лошадиных сил, сочетающимся с 5-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным «автоматом». Привод –только передний.

Стоимость базовой комплектации «паркетника» составляет 109 тысяч 900 юаней или 1 миллион 110 тысяч рубле при пересчете на российскую валюту по актуальному курсу.

За «топовую» версию автомобиля просят 130 тысяч 900 юаней или 1 миллион 322 тысячи рублей.