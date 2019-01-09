Новый кроссовер Hyundai Styx по цене Vesta представят 17 апреля

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Новый кроссовер Hyundai Styx по цене Vesta представят 17 апреля

Южнокорейский автогигант Hyundai анонсировал дату официального дебюта своего нового ультрабюджетного кроссовера под названием Styx. Автомобиль будет представлен 17 апреля этого года на автомобильной выставке в Нью-Йорке.

Техническое оснащение новинки уже известно. Приводить в движение «паркетник» будет 1-литровый турбированный двигатель T-GDI мощностью 100 и 120 лошадиных сил, а также 1,4-литровый турбодизель на 90 «скакунов». Пару им составит 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот». Привод – исключительно передний.

Новый кроссовер Hyundai Styx по цене Vesta представят 17 апреля

В арсенал новинки войдут: системы курсовой устойчивости и ABS, старт двигателя с кнопки, кондиционер или климат-контроль, панорамный люк, адаптивный «круиз» и система предотвращения столкновений.

Производство нового Hyundai Styx будет налажено на мощностях предприятий марки в Корее и Индии. Стоимость автомобиля составит при пересчете на российскую валюту примерно 670 тысяч рублей, что эквивалентно цене российской Lada Vesta.

Информации о том, планируется ли продавать новый кроссовер Hyundai Styx на российском авторынке, пока нет.

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