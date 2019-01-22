Новый кроссовер Audi Q4 2020 показали на шпионских фото

В Сети появились первые шпионские фотографии нового кросс-купе Q4, которое также могут назвать Q3 Sportback. Автомобиль 2020 модельного года была запечатлена фотошпионами во время обкатки по заснеженным дорогам Швеции.

Судя по снимкам, опубликованным изданием Motor1, облаченный в камуфляжную пленку прототип купеобразного кроссовера получит дизайн, схожий с Q3, но с некоторыми доработками в задней части кузова. В целом, экстерьер автомобиля по сравнению с обычным Q3 станет более легким и динамичным.

В качестве конкурента новинки выступят такие модели, как: Range Rover Evoque, Mercedes-Benz GLA и BMW X2.

Моторная линейка новинки пока не оглашается, но ожидается, что ее новый Q4 (Q3 Sportback) унаследует у базового Q3: это 3, 4- и 5-цилиндровые двигатели. Последний, мощностью 400 лошадиных сил, установят в “заряженную” версию RS Q4.

Официальный дебют нового кроссовера «Ауди» запланирован на 2019 год, но точные даты презентации пока держатся в секрете.