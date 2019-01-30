Новый компактный кроссовер Kia XCeed представят в Женеве

На Женевском автосалоне 2019 года (Geneva Motor Show) состоится официальный дебют нового компактного кроссовера компании Kia. Новинка, разработанная на базе модели Ceed, получит название XCeed.

Пока неизвестно, как корейцы планируют позиционировать свой автомобиль, как кроссовер или хэтчбек повышенной проходимости, но понятно одно, новинка пополнит семейство хэтчбека и двух универсалов SW и ProCeed.

От обычного Ceed его SUV-модификация будет отличаться увеличенным дорожным просветом. Привод XCeed сохранит передний, но получит несколько специальных режимов вождения, настроенных на езду по таким покрытиям, как снег и лед.

В моторную гамму нового Kia XCeed войдут те же двигатели, которые сейчас устанавливают в обычные Ceed. Это 1-литровый 3-цилиндровый агрегат на 118 и 1,4-литровый мотор на 138 лошадиных сил. Кроме них также может быть предложен 1,6-литровый «дизель» на 114 «лошадок».

Напомним, что Женевский автосалон 2019 года, где будет представлен новый XCeed, состоится в марте.