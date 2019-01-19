Новый болид Ferrari успешно прошел краш-тесты

Команда Формулы 1 Scuderia Ferrrari сообщила об успешном прохождении краш-тестов шасси своего нового болида, индекс которого пока не объявлен.

Напомним, что согласно директивы FIA (Международной автоспортивной федерации), шасси каждой из команд Ф-1 перед стартом нового сезона должно пройти процедуру серии динамических краш-тестов, в которые входят фронтальное, боковое и заднее столкновения, а также 13 статических тестов. Только после этого команде позволяют выпустить автомобиль на трассу.

Ранее Ferrari назвала дату презентации своей новой машины, предназначенной для участия в чемпионате Формулы 1 2019 года. Болид представят 15 февраля, после чего ее выведут на трассу в Барселоне в рамках съемочного дня, а 18 февраля машина начнет тесты.