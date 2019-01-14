Новое поколение кроссовера Mazda CX-3 представят в Женеве

Компания Mazda анонсировала презентацию загадочной новой модели, которую должны показать на Женевском автосалоне 2019 года.

Учитывая, что новая Mazda3 была представлена в конце прошлого года и новая генерация кроссовера CX-5 около двух лет назад, а новая Mazda6 также вышла на рынок не так давно, можно предположить, что в качестве новой модели «Мазда» имеет ввиду новую генерацию своего субкомпактного кроссовера CX-3, который не продается в России. Напомним, что в марте прошлого года эта модель пережила вторую по счету модернизацию.

Что касается нового поколения этой модели, то информации по нему очень мало. Предполагается, что новинку построят на новой платформе, а габаритные размеры «паркетника» вырастут. Конкурентами этой модели в данном сегменте станут Hyundai Kona и Toyota C-HR.