Новое кросс-купе от Geely построят на базе Volvo XC40

Компания Geely показала в сети свой новый кроссовер купеобразного типа. Сейчас он известен под внутрикорпоративным кодовым названием FY11. Сообщается, что новинка будет построена на базе Volvo XC40.

Как ясно из фотографий, новый паркетник будет выполнен в полном соответствии с основными стилистическими особенностями бренда. Длина автомобиля составит 4 метра и 60 сантиметров. Размер колёсной базы составит 2 метра и 70 сантиметров. Таким образом кроссовер можно будет назвать самым крупным в линейке производителя.

Под капотом будет работать силовая установка объёмом в полтора литра и с мощностью в 177 лошадиных сил. Двигатель сочетается вместе с коробкой автомат на 7 ступеней. В продажу кроссовер поступит в полноприводной и переднеприводной модификациях.

Ожидается, что представлена официально новинка будет не раньше первого квартала этого года. По предварительным данным кроссовер будет стоить не менее 1 миллиона 300 тысяч рублей.