Новая Hyundai Creta получит дизайн в стиле Santa Fe 2019

Компания Hyundai приступила к первым тестовым испытаниям новой генерации своего популярного компактного кроссовера Creta. Снимки новинки опубликовало китайское издание Autohome.

На сделанных в КНР фотографиях новая «Крета» облачена в плотный слой камуфляжа, не позволяющий полноценно оценить дизайн автомобиля. Тем не менее, с учетом прорезей в районе фар и фонарей, а также общим габаритам, можно сделать вывод, что новое поколение Creta сохранит свои привычные пропорции, а также обзаведется 2-уровневой головной оптикой в стиле новых Santa Fe 2019 и Hyundai Encino. Кроме них изменению в экстерьере «паркетника» подвергнутся радиаторная решетка, бампера и форма задних фонарей.

В интерьере новой «Креты» 2020 появится новая «приборка», сенсорный дисплей, располагающийся над центральной консолью, модернизированные дверные карты и более удобные сиденья.

Информации о техническом оснащении новинки пока нет. Текущая генерация Creta, продающаяся в Китае под названием ix25, комплектуется 1,6-литровым атмосферным двигателем на 125 лошадиных сил и 1,4-литровым турбированным агрегатом на 130 «лошадок». Связку им составляет 6-ступенчатая «механика», 6-диапазонный «автомат» и 7-скоростной «робот». Привод может быть как передним, так и полным.

Продажи нового поколения Hyundai Creta на китайском авторынке стартуют в августе 2019 года. Цены на автомобиль пока не объявлены.

Напомним, что в России текущее поколение Creta продается по цене от 947 тысяч рублей.