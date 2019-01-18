Nissan показал полноприводный седан Altima на гусеницах

Отел дизайна компании Nissan, которому было дано добро на создание любого творческого проекта, презентовал итоги своей разработки. Японцы показали ультимативный проект полноприводного седана Altima, который водрузили на гусеницы.

Уникальностью данного прототипа является тот факт, что практически в 100% случаев на гусеничный ход ставили исключительно внедорожники и кроссоверы, дабы продемонстрировать, на что они способны в отсутствии технических ограничений, но в нашем случае гусеницы получил обычный городской седан. Из внедорожных качеств «Алтимы» можно отметить только полный привод, ни о каких других атрибутах сегмента SUV говорить в ее случае невозможно.

По словам дизайнеров Nissan, процесс превращения обычной 4-дверки во внедорожного монстра занял у компании немало времени – порядка 250 часов. Для того, чтобы установить траки, пришлось вырезать арки и расширить их на семь дюймов, а саму подвеску лифтовать на 3 дюйма.



Длина каждого трака составляет 120 см, а ширина – почти 40 см, поэтому посадить внедорожную «Алтиму» на «брюхо» даже в самых заснеженных условиях практически невозможно.