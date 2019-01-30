Nissan Micra получит новые моторы и вариатор

Модели Micra постепенно теряют свою популярность на рынке Старого света. Очевидно, именно поэтому подразделение бренда решило выпустить некоторые технические обновки для хэтчбека.

Согласно сведениям Nissan, в прошлом году всего в Европе было реализовано чуть больше 83 тысяч единиц этой модели, и спад продаж составляет почти 11 процентов. И это на фоне того, что прямые конкуренты сейчас показывают результаты продаж минимум в 3 раза больше.

Технический апгрейд может значительно улучшить картину. Так, разработчики сообщили, что вместо слабенькой турботройки теперь машина будет оснащаться литровым мотором с мощностью в 100 лошадей. Несмотря на увеличенную на 10 лошадиных сил отдачу, производителю удалось сократить расход топлива за счёт ультрасовременных технологий. Кроме того, сообщается, что силовой агрегат будет сочетаться с вариаторной трансмиссией.

Авто также будет комплектоваться литровым мотором с отдачей в 177 лошадиных сил. Он будет работать вместе с механической коробкой на 6 ступеней. До первой сотни машина в такой комплектации доберётся за 10 секунд. В продаже также будут доступны и прошлые моторы на 1.0 и 1.5 литра с отдачей в 75 и 90 лошадиных сил соответственно.