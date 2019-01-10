Nissan Leaf стал мощнее и получил больший запас хода

Компания Nissan провела презентацию для своего известного электрокара Leaf, изюминкой которого стал увеличенный запас хода. Как оказалось, новинка была оснащена новым аккумулятором и мощным силовым агрегатом.

Премьера проходила в рамках выставки электродостижений в Лас-Вегасе. Электрокар получил батарею с ёмкость в 62 кВтч. И это при том, что стандартная модификация предполагает наличие аккумулятора на 22 кВтч меньше. Хотя размер блока практически не изменился, так как ячейки стали намного компактнее.

На одном заряде обновлённый электрокар способен проехать 458 километров пути. Однако, учитывался цикл движения типа WLTC. Если же говорить о стандартном вождении, то машина сможет проехать примерно 322 километра. Силовой агрегат автомобиля получил увеличенную мощность вплоть до 217 лошадиных сил, что на 67 лошадей больше, чем прошлая версия.

В салоне также произошли изменения. Диагональ сенсорного экрана системы мультимедиа увеличилась до 8 дюймов. В первую очередь хэтч поступит в продажу в Японии. Старт реализации назначен на конец этого месяца. Ценник стартует от 2 миллионов 622 тысяч рублей.