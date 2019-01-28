Nissan Leaf бьёт все рекорды продаж

Согласно официальным данным, автомобиль модели Nissan Leaf разошёлся в Норвегии тиражом в 12 тысяч 303 экземпляра. И это абсолютный рекорд для этого рынка. Электрокар смог пробиться в семёрку машин с самым высоким спросом.

Отметим, что на Норвегию приходится четверть проданных электрокаров от всего рынка Старого Света. В общей сложности в Европе было реализовано более 40 тысяч розеточных машин.

В прошлом году фирма выпустила улучшенную модификацию Leaf, которая оснащается новым аккумулятором с ёмкостью в 62 кВт. И в такой комплектации машина способна на одном заряде батареи продержаться до 384 километров.

Что касается отечественного рынка, то продажи этого электрокара здесь весьма плачевны, как и общая ситуация с экологичным транспортом. Модель была реализована в количестве 144 единиц. Но, бренд отмечает, что в РФ рынок электрокаров только начинает постепенно развиваться, поэтому они рады и таким результатам.