Названы самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ

Аналитики составили десятку иномарок на вторичном авторынке России, которые чаще остальных покупались отечественными покупателями в 2018 году.

Лидером по этому показателю стал Ford Focus на долю которого пришлось порядка 137 тысяч 500 перепродаж, что на 4 процента выше, чем было годом ранее.

На второй строчке расположилась Toyota Corolla – 105 тысяч 300 сделок (+3%), а ТОП-3 замкнул Hyundai Solaris – 97 тысяч 500 штук (+22,1%).

Четвертым и пятым стали Kia Rio и Toyota Camry – 87 тысяч 300 машин (+27%) и 80 тысяч 300 автомобилей (+8%) соответственно.

Во второй десятке первенствует Renault Logan с 77 тысячами перепроданными машинами и приростом в 7%. Седьмая строчка оказалась за отечественным внедорожником Chevrolet Niva (72 тысячи 700 штук; +4%), а восьмая – за Opel Astra (64 тысячи 200 штук; +2%). Девятым и десятым в этом ТОП-е стали Daewoo Nexia и Volkswagen Polo (59 тысяч 600 и 54 тысячи 600 штук соответственно).