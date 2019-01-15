Названа цена кроссовера Lexus UX для России

Компания Lexus назвала официальные цены на свой самый компактный кроссовер в линейке SUV. Речь идет о модели с индексом UX. Прием заказов на новинку уже открыт.

Стоимость базовой комплектации «паркетника» начинается с отметки в 2 миллиона 316 тысяч рублей. За «топовую» версию UX250h просят 3 миллиона 736 тысяч рублей.

Базовый вариант UX200 оснащается 2-литровым атмосферным двигателем с отдачей в 150 лошадиных сил. Сочетается мотор с трансмиссией Direct Shift. Привод такой версии UX – только передний. С места до первой «сотни» он разгоняется за 9,2-секунды, а его максимальная скорость составляет 190 километров в час.

Более продвинутая модификация UX250h приводится в движение за счет гибридной силовой установки, состоящей из 2-литрового атмосферного мотора на 146 «сил» и электрического двигателя на 80 «лошадок». В качестве трансмиссии задействован электромеханический вариатор. С 0 до 100 км/ч такая версия UX разгоняется за 8,5-секунды, а его «максималка» составляет 177 километров в час.

В базовый арсенал кроссовера входят: 8 подушек безопасности, 2-зонный «климат», подогрев передних сидений, информационно-развлекательная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, круиз-контроль, датчик света и 17-дюймовые колесные диски.