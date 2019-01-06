Названа пятерка самых дешевых кроссоверов в РФ

Сегодня мы уже публиковали список самых дорогих иномарок по состоянию на январь 2019 года, который частично переформировался из-за того, что одна из моделей покинула рынок. Однако тот рейтинг пока не затронуло повышение НДС с 18 до 20%, хотя уже сейчас понятно, что рост цен – дело времени.

Однако не все так радужно оказалось с сегментом кроссоверов. Как пишет издание CarsWeek.ru, самым доступным кроссовером в стране остается Lada 4×4, однако его стоимость в сравнении с декабрем выросла на 15 тысяч рублей – с 473 тысяч 900 до 488 тысяч 900 рублей за классическую 3-дверную модификацию.

На второй строчке располагается детище совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» – Chevrolet Niva со стартовым ценником от 639 тысяч рублей.

ТОП-3 замыкает китайский Lifan X50 (от 660 тысяч рублей), а в пятерку также входят: Chery Tiggo 2 (от 673 тысяч рублей) и Renault Duster (от 699 тысяч рублей).