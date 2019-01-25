На тестах сфотографировали новую Toyota Tundra 2020

На дорогах США (штат Мичиган) на днях был замечен тестовый прототип нового пикапа компании Toyota под названием Tundra. Фотографии автомобиля распространил американский портал Motor1.

Автомобиль получил серьезно закамуфлированные переднюю и заднюю части кузова, что может говорить только о том, что наиболее значимые изменения в дизайне произойдут именно там.

По технической стороне пикапа также остаются вопросы. По словам очевидцев, сделавших шпионские фотографии новой «Тундры», на некоторых их снимках можно заметить точки крепления амортизаторов, нехарактерные для независимой подвески.

Что касается моторной линейки, то здесь, скорее всего, будет использоваться актуальная моторная гамма текущего поколения этой модели. Изменения произойдут только с трансмиссией, которая станет 10-диапазонной («автомат»).

Официальная презентация нового пикапа Toyota Tundra состоится до конца лета этого года.