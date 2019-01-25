На тестах сфотографировали новую Toyota Tundra 2020

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На дорогах США (штат Мичиган) на днях был замечен тестовый прототип нового пикапа компании Toyota под названием Tundra. Фотографии автомобиля распространил американский портал Motor1.

Автомобиль получил серьезно закамуфлированные переднюю и заднюю части кузова, что может говорить только о том, что наиболее значимые изменения в дизайне произойдут именно там.

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По технической стороне пикапа также остаются вопросы. По словам очевидцев, сделавших шпионские фотографии новой «Тундры», на некоторых их снимках можно заметить точки крепления амортизаторов, нехарактерные для независимой подвески.

toyota-tundra-2020

Что касается моторной линейки, то здесь, скорее всего, будет использоваться актуальная моторная гамма текущего поколения этой модели. Изменения произойдут только с трансмиссией, которая станет 10-диапазонной («автомат»).

Официальная презентация нового пикапа Toyota Tundra состоится до конца лета этого года.

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