На продажу выставили лимузин «Волга-Кортеж»

Уникальная разработка «НАМИ», датированная 1995 годом, выставлена на продажу. Лимузин под названием «Волга-Кортеж», созданный на базе ГАЗ-31029, находится в идеальном техническом состоянии, поскольку недавно пережил реставрацию, в ходе которой экстерьер и интерьер машины был полностью восстановлен до оригинального состояния.

Приводит в движение уникальный автомобиль 2,4-литровый отечественный двигатель ЗМЗ-402 мощностью 100 лошадиных сил. Связку ему составляет 4-ступенчатая МКПП. Тормоза – барабанные. Заявленный пробег автомобиля равен 10 тысячам километров.

Стоимость автомобиля в объявлении, размещенном на портале «Юла.Авто», составляет 4 миллиона рублей.