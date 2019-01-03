На МКАД не будут пускать автомобили с высоким СО2

В течение нескольких лет специалисты МВД разрабатывали законопроект, который подразумевал обновленные правила организации дорожного движения. Особое внимание там уделялось проблемам сокращения уровня выхлопных газов. И, совсем недавно новые правила вступили в силу.

Сообщается, что автомобили с повышенным выбросом СО 2 будут иметь некоторые ограничения в эксплуатации. Если будет обнаружено, что машина не соответствует установленным нормам, то владельцы должны будут приобретать для своего железного коня специализированные фильтры и устанавливать их, чтобы заботиться об экологическом состоянии окружающей среды.

Более того, стало известно, что теперь авто с большим выброс СО 2 не смогут въезжать за пределы МКАДа. В частности, речь идёт про транспортные средства, которые не соответствуют нормам Евро-2 и Евро-4. По мнению столичных властей, это позволит сделать воздух в Москве более чистым. Кроме того, водители будут охотнее менять транспорт на более безопасный.