На Ebay продают простоявший 40 лет в гараже Maserati

На интернет-аукционе eBay выставлен на продажу ретроседан Maserati Quattroporte Tipo 107 с пробегом в 78 тысяч километров, простоявший в гараже 42 года.

Согласно информации, опубликованной в объявлении, машина является одной из 760 экземпляров данной серии. Ее первый владелец приобрел ее еще в 1967 году в Италии, а в начале 70-х автомобиль перевезли в США. Последним местом, где был зарегистрирован 42-летний ретроседан, стал штат Луизиана. Регистрация датирована 1976 годом. С тех пор машина находилась на гаражном хранении без головки блока цилиндров.

Напомним, что данная модель оснащается 4,1-литровым алюминиевым V8 с отдачей в 264 лошадиные силы при 370 Нм вращающего момента. Связку двигателю составляет 5-ступенчатая МКПП.

Стоимость данного лота составляет 40 тысяч долларов, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 700 тысяч рублей.