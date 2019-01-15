На автосалоне в Детройте представили гибридный Ford Explorer

Наконец-то состоялась одна из самых ожидаемых премьер этого месяца. В Детройте был показан новый Ford Explorer. Однако, поступит ли этот автомобиль в Россию – пока неясно.

На прошлой неделе была показана стандартная модификация этого автомобиля, а вчера дебютировала его версия с гибридной установкой, а также заряженный внедорожник с приставкой ST. Последний отличается от оригинального авто шестого поколения новой решёткой радиатора, двадцатидюймовыми дисками, а также присутствием суппортов красного цвета. В салоне новинки установлена новая приборная доска, а также появились модернизированные кресла. Мотор получил увеличенную мощность вплоть до 405 лошадиных сил. Максимальна скорость движения составляет 230 километров в час. Кроме того, была доработана подвеска, а также установлены «более эффективные» тормоза.

О гибридной модификации информации раскрыто крайне мало. Дизайн остался таким же, как и у стандартной версии. Единственное, что отличает эту модификацию – шильдик с указанием принадлежности модели к гибридам. Общая отдача силового агрегата составляет 323 лошадиные силы. В продажу новинка поступит с полным и задним приводом.

В Америке продажи заряженной модификации авто стартуют уже в середине года. А вот доберётся ли ST до России, покажет время, ведь недавно производитель сообщил о том, что собирается пересмотреть детали работы своего представительства в России.