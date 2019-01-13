Mitsubishi представил супервнедорожную Delica D:5

Японская автомобильная компания Mitsubishi представила на суд общественности «прокачанную» версию минивэна Delica D:5 новой генерации. Автомобиль дебютировал в рамках Токийского автосалона.

Новинка представляет собой экспедиционную версию шестой генерации минивэна «Делика». Пока машина носит статус концепт-кара, однако не исключено, что в будущем японцы выпустят и серийную версию этой модели, но, скорее всего только ограниченным тиражом.

Отличается супервнедорожная Delica D:5 от обычного минивэна наличием колес, предназначенных для бездорожья, усиленного багажника на крыше с люстрой из светодиодных прожекторов, серебристых накладок на бамперах, крупных красных брызговиков и металлических подножек.

В салоне машины изменений не так много за исключением иной цветовой гаммы.

Приводит в движение Delica D:5 стоковый 2,3-литровый турбодизель 4N14 на 173 лошадиные силы, работающий в связке с 8-диапазонным «автоматом» и фирменной системой полного привода All Wheel Control.

Напомним, что стоимость обычной «Делики» последнего поколения в Японии составляет 3 миллиона 850 тысяч иен за базовую комплектацию, что эквивалентно сумме в 2 миллиона 380 тысяч рублей по актуальному курсу.