Mitsubishi обновила кроссовер Eclipse Cross

Японская Mitsubishi сообщила об обновлении своего кроссовера Eclipse Cross. Рестайлинговая версия этой модели 2019 модельного года получила ряд технических доработок, а также расширенный опциональный список.

Главным нововведением в новом Eclipse Cross стало появление экономичного 2,2-литрового турбодизельного агрегата, выдающего 148 лошадиных сил мощности при 388 Нм вращающего момента. Сочетаться с этим двигателем будет 8-диапазонная автоматическая трансмиссия и система полного привода S-AWC. Заявленный расход горючего этого мотора в смешанном цикле составляет всего 5,2-литра на 100 километров пробега.

Кроме того, для переднеприводной версии Eclipse Cross теперь доступна система Active Yaw Brake Control (виртуальная блокировка дифференциала), а также продвинутый мультимедийный комплекс с системой голосового управления и возможностью подключения к интернету.

До России дизельный Eclipse Cross к сожалению не доедет. Обновление кроссовера стоит ждать не раньше, чем в 2020 году.

Напомним, что на нашем рынке данная модель продается с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбированным мотором на 150 лошадиных сил. Стоимость автомобиля в базовой комплектации составляет 1 миллион 459 тысяч рублей.