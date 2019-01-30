Mitsubishi Engelberg Tourer привезут в Женеву в роли концепта

Бренд Mitsubishi сообщил о том, что привезёт на Женевский автосалон свой новый концепт. Он получит название Engelberg Tourer, по аналогии с горнолыжным курортом. Очевидно, что таким способом фирма хотела обратить внимание на сверхпроводимость новинки.

В сети были опубликованы первые фото. По ним стало ясно, что дизайн этого концепта уже не новый для бренда. Аналогичная передняя часть схожа с гибридом, представленным в 2017 году. Пока что в тайне остаются размеры машины. Сообщается, что авто получит электродвигатель, но и его характеристики фирма решила не обнародовать раньше презентации.

Уже по сложившейся традиции, производитель не рассказал и о том, станет ли этот автомобиль серийным или же так навсегда и останется концептом. Нам лишь остаётся ждать начала марта. Возможно, именно в Женеве бренд раскроет все карты.